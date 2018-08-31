Порошенко приедет в США проститься с Маккейном

Президент Украины Петр Порошенко посетит США для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором Джоном Маккейном. В пресс-службе администрации украинского лидера процитировали слова Порошенко о том, что вклад "большого друга Украины" Маккейна в "сдерживание российского агрессора невозможно переоценить".

В пресс-службе администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Соединенных Штатов Джоном Маккейном. Заявление цитирует ТАСС.

"31 августа - 1 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном", - рассказали в пресс-службе.



Там добавили, цитируя заявление самого Порошенко, что президент намерен "лично отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины", а также что вклад Маккейна в "сдерживание российского агрессора невозможно переоценить".

Ранее сообщалось, что гроб Маккейна понесет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Американский политик лично выбрал его еще в апреле.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Он больше года боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения. Прощание состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона.