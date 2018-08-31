Россия потребовала от США пресечь распространение секретной информации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации и привлечь к строгой ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц. Так она отреагировала на появление в американских СМИ конфиденциальной информации о банковских транзакциях российского посольства в США.

Москва требует от Вашингтона пресечь распространение информации о банковских операциях посольства России и наказать виновных в ее утечке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на опубликованную на интернет-портале Buzzfeed конфиденциальную информацию о банковских операциях российского диппредставительства в США.

"Приходится констатировать, что официальный Вашингтон фактически идет на нарушение тайны банковской информации и разглашение персональных данных, что противоречит американскому законодательству и правоприменительной практике. Кроме того, власти США снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств. К нашему сожалению, несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным", - подчеркнула Захарова в своем сообщении.

Спикер МИД отметила, что на днях Buzzfeed опубликовал "еще одну порцию спекуляций вокруг банковских операций российского Посольства в США и наших дипломатов".

"Опять сталкиваемся с ситуацией, когда представители американских СМИ получают конфиденциальную информацию о финансовых операциях наших сотрудников, очевидно, не без прямой поддержки спецслужб США", - сказала Захарова.

В опубликованном материале речь идет "об очередных конспирологических теориях вокруг рутинных переводов заработной платы и перечисления денежных средств возвращающимся домой работникам нашего загранучреждения".

"Требуем от США прекратить нарушать собственное национальное законодательство и международные обязательства, пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации и ее граждан, а также привлечь к строгой ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц", - подчеркнула Захарова.