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Взрыв на заводе в Дзержинске произошел во время перегрузки мин

16:09
  • пятница
  • 31 августа 2018

Три человека погибли, пятеро числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Дзержинске, сообщил врио руководителя предприятия Михаил Лебедев. По его словам, трагедия произошла во время перегрузки мин.

Взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошел во время перегрузки противопехотных мин. Об этом сообщил врио директора завода Михаил Лебедев, пишет ТАСС.

Он пояснил, что мины "приходят от Минобороны" в разрушенных ящиках. На заводе их "перекладывают в новые ящики".

"Мы перекладываем их аккуратно, чтобы не было движения, и отправляем на площадку уничтожения для подрыва. Эта операция заканчивалась, сегодня должен был быть последний день этой операции", - сказал Лебедев.

В настоящее время пять работников числятся пропавшими без вести, отметил он. Всего в здании, где произошел взрыв, находились 43 человека. Три человека погибли.

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