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Медведев назвал грустной ситуацию с жильем и школами на Дальнем Востоке

16:16
  • пятница
  • 31 августа 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал грустной ситуацию с современным жильем, школами, спортивными и медицинскими объектами на Дальнем Востоке. По его словам, бизнес будет готов инвестировать в регион при наличии необходимой инфраструктуры, включая дороги, производственные мощности и условия для жизни людей.

Дальнему Востоку необходимо работать над современным жильем, школами, спортивными и медицинскими объектами, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Выступая на совещании о расходах бюджета в части развития регионов, он назвал грустной ситуацию в регионе, передает РИА Новости.

По его словам, бизнес будет готов инвестировать в Байкальский регион и Дальний Восток при наличии необходимой инфраструктуры, включая дороги, производственные мощности и условия для жизни людей. Медведев напомнил, что совсем недавно посетил Петропавловск-Камчатский, где провел заседание правительственной комиссии.

"Я посмотрел, как там все выглядит. Чего скрывать - есть изменения, позитивные изменения, но очень многое выглядит, скажем так, грустно. Сохраняется дефицит современного нормального жилья, школ, доступных медицинских учреждений, мест досуга, спортивных объектов. Над этим нужно работать в первую очередь", - заключил Медведев.

Ранее премьер заявил, что национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности Дальнего Востока и Байкальского региона.

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