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Голикова: пенсионная реформа позволит проиндексировать пенсии

16:34
  • пятница
  • 31 августа 2018

Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, все предложения президента Владимира Путина финансово обеспечены.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше 20 тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия. За границей 2024 года пенсия также будет расти выше инфляции", — сказала она.

По ее словам, уровень пенсионного обеспечения, который будет заложен в рамках закона, "говорит о том, что мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу будем увеличивать пенсии выше инфляции".

По ее словам, все предложения президента России Владимира Путина финансово обеспечены.

Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам озвучил предложения по пенсионной реформе. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60-ти, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину в максимально короткие сроки проработать предложения главы государства. Заседание рабочей группы Государственной думы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы состоится 30 августа.

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