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Еще одна российская компания попала под санкции США

16:34
  • пятница
  • 31 августа 2018

Министерство торговли США внесло в санкционный список еще российский НИИ молекулярной электроники.

Министерство торговли США внесло в свой список санкций еще одну российскую организацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уведомление профильного подразделения ведомства, размещенное на сайте Федерального реестра.

Согласно документу, под санкции попал Научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники. Отмечается, что компания угрожает национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Документ будет официально опубликован во вторник 4 сентября.

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