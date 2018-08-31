Еще одна российская компания попала под санкции США

Министерство торговли США внесло в санкционный список еще российский НИИ молекулярной электроники.

Министерство торговли США внесло в свой список санкций еще одну российскую организацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уведомление профильного подразделения ведомства, размещенное на сайте Федерального реестра.

Согласно документу, под санкции попал Научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники. Отмечается, что компания угрожает национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Документ будет официально опубликован во вторник 4 сентября.