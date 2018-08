Две дочери Порошенко поступили в университеты Лондона

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина рассказала, что их дочки Александра и Евгения поступили в университеты Лондона. По ее словам, после получения образования они вернутся на Украину. Ранее украинские СМИ не смогли найти имен дочерей Порошенко в списках поступающих в местные вузы.

Александра и Евгения Порошенко, дочери президента Украины, поступили в лондонские вузы. Как сообщила "Интерфаксу" супруга Петра Порошенко Марина, после получения образования девушки вернутся на Украину.

"Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях - без привилегий, что они дети президента Украины", - сказано в комментарии Марины Порошенко.

Ранее украинские СМИ не нашли имен дочерей Порошенко в списках поступающих в местные вузы. Известно, что Александра и Евгения получили среднее образование в Concord College в Великобритании.