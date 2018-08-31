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"Шереметьево" перестанет объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

16:41
  • пятница
  • 31 августа 2018

Аэропорт "Шереметьево" перестанет объявлять по громкой связи фамилии опаздывающих пассажиров. Теперь дикторы будут передавать общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку. Изменения связаны с законом о персональных данных.

В "Шереметьево" перестанут объявлять фамилии опаздывающих на рейс пассажиров. Изменения связаны с законом о персональных данных, сообщили TVC.RU в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что теперь дикторы службы информации будут озвучивать общее напоминание срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без упоминания фамилии. 

"Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в Международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении воздушной гавани.

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