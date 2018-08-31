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Инициативы Путина по пенсиям обойдутся бюджету в 511 млрд рублей до 2024 года

17:11
  • пятница
  • 31 августа 2018

Инициативы президента России Владимира Путина обойдутся бюджету страны в 511 миллиардов рублей до 2024 года. А за период с 2029 по 2035 годы будет потрачено 3,6 триллиона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что инициативы президента по смягчению пенсионной реформы обойдутся бюджету в дополнительные 511 миллиардов рублей на переходный период - до 2024 года и в 3,6 триллиона на период 2029-2035 годов, сообщает "Интерфакс".

По ее словам, инициатива президента России Владимира Путина относительно льготы в виде возможности выйти на пенсию на полгода раньше тем, кому это предстоит сделать в ближайшее время, вызвала расхождение в расчетах. Позднее они были согласованы.

Другая инициатива Путина о снижении будущего пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет сравняла переходный период к новым параметрам с пенсионным возрастом для мужчин. Сам переходный период завершится в 2028 году.

"Соответственно за границей 28-го года недополучение вот этих доходов Пенсионного фонда, на которые рассчитывали в случае установления возраста в 63 года, составляет 3,6 триллиона рублей на период 2029-2035 годов", - отметила Голикова.

Ранее вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что объем финансовых ресурсов на предложения президента в шестилетнем периоде составляет примерно 500 миллиардов рублей. По его словам, сокращения трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд не предвидится.

29 августа Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам озвучил предложения по пенсионной реформе. В частности, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, ввести ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

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