"ВКонтакте" разрешила пользователям "закрывать" свой профиль

Пользователи "ВКонтакте" получили возможность делать страницы полностью приватными. Новые настройки конфиденциальности позволят защитить личное пространство от незнакомцев - страница останется открытой только для друзей.

Администрация соцсети "ВКонтакте" провела "реформу приватности", позволив пользователям делать свой профиль "закрытым". Такая возможность появилась в настройках в графе "Тип профиля".

"Сегодня мы вводим новые настройки конфиденциальности. Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей", - говорится в сообщении ВК.

Таким образом, посетители закрытого профиля смогут увидеть только имя и фамилию, главную фотографию пользователя, а также количество публикаций и друзей, но без возможности их посмотреть.

"Для дополнительной конфиденциальности мы сделали закрытым список людей, которые поделились записью. Его увидит только автор материала или же руководители сообщества, если публикация появилась в паблике. Закрытые профили будут учтены в общем счётчике, но в списке их не увидит даже создатель записи", - анонсировала команда соцсети.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов отдельно сообщил, что вскоре в соцсети будут введены новые изменения. В частности, пообещал он, владельцы аккаунтов смогут быстро архивировать или полностью удалять старые записи и фотографии.