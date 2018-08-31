ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"ВКонтакте" разрешила пользователям "закрывать" свой профиль

17:00
  • пятница
  • 31 августа 2018

Пользователи "ВКонтакте" получили возможность делать страницы полностью приватными. Новые настройки конфиденциальности позволят защитить личное пространство от незнакомцев - страница останется открытой только для друзей.

Администрация соцсети "ВКонтакте" провела "реформу приватности", позволив пользователям делать свой профиль "закрытым". Такая возможность появилась в настройках в графе "Тип профиля".

"Сегодня мы вводим новые настройки конфиденциальности. Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей", - говорится в сообщении ВК.

Таким образом, посетители закрытого профиля смогут увидеть только имя и фамилию, главную фотографию пользователя, а также количество публикаций и друзей, но без возможности их посмотреть.

"Для дополнительной конфиденциальности мы сделали закрытым список людей, которые поделились записью. Его увидит только автор материала или же руководители сообщества, если публикация появилась в паблике. Закрытые профили будут учтены в общем счётчике, но в списке их не увидит даже создатель записи", - анонсировала команда соцсети.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов отдельно сообщил, что вскоре в соцсети будут введены новые изменения. В частности, пообещал он, владельцы аккаунтов смогут быстро архивировать или полностью удалять старые записи и фотографии.

Читайте также:
Главное сегодня
Соцсеть "Вконтакте"
Соцсеть "Вконтакте"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение