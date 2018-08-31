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Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии

17:35
  • пятница
  • 31 августа 2018

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев госпитализирован в исправительной колонии №1 в Тверской области. Его поместили в тюремную больницу в городе Торжок. Как отметили в областной Общественной наблюдательной комиссии, госпитализация плановая.

В исправительной колонии №1 в Тверской области госпитализировали бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игоря Эльгардта.

Экс-министра отправили в тюремную больницу в городе Торжок.

"Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает", - сказал Эльгардт.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области отметили, что жалоб от Улюкаева не было.

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр экономического развития был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку компанией "Башнефти".

Сейчас он отбывает наказание в ИК-1. Это исправительная колония строгого режима для впервые осужденных.

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