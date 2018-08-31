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Угрожавший убить Терезу Мэй террорист сел пожизненно

17:45
  • пятница
  • 31 августа 2018

Террорист Нааимур Закария Рахман, который угрожал убить Терезу Мэй, приговорен к пожизненному заключению. В течение 30 лет он не сможет иметь права на досрочное освобождение.

Угрожавший убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй житель Лондона приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение центрального угольного суда британской столицы.

При этом Наимур Захария Рахман не будет иметь права на досрочное освобождение в течение следующих 30 лет.

Выходец из Бангладеша признан виновным в том, что 18 июля планировал взорвать ворота, ведущие на улицу Даунинг-стрит, где находится резиденция британского премьера. В панике Рахман планировать зарезать Мэй.

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Тереза Мэй
Тереза Мэй
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