Угрожавший убить Терезу Мэй террорист сел пожизненно

Террорист Нааимур Закария Рахман, который угрожал убить Терезу Мэй, приговорен к пожизненному заключению. В течение 30 лет он не сможет иметь права на досрочное освобождение.

Угрожавший убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй житель Лондона приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение центрального угольного суда британской столицы.

При этом Наимур Захария Рахман не будет иметь права на досрочное освобождение в течение следующих 30 лет.

Выходец из Бангладеша признан виновным в том, что 18 июля планировал взорвать ворота, ведущие на улицу Даунинг-стрит, где находится резиденция британского премьера. В панике Рахман планировать зарезать Мэй.