На Триумфальной площади в Москве развернули баннер "Запрещается запрещать"

Группа молодых людей развернула баннер с надписью "Запрещается запрещать" в центре Москвы. Они встали у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, показали растяжку, зажгли файер и начали выкрикивать лозунги. Позже их задержала полиция.

Полиция задержала шестерых человек, которые выкрикивали лозунги и развернули баннер на Триумфальной площади в центре Москвы, передает "Интерфакс".

В пятницу вечером молодые люди встали у памятника Маяковскому, развернули баннер с надписью "Запрещается запрещать" и зажгли файер. Они также выкрикивали лозунги.

Некоторое время на площади наблюдалось задымление. Позже всех активистов задержали сотрудники полиции.