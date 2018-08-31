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В Раде заявили о способности уничтожить российский флот на Азове за 5 минут

18:14
  • пятница
  • 31 августа 2018

Украина способна сокрушить российский и любой другой флот на Азовском море за пять-десять минут. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Береза. По его словам, с этим сможет справиться даже советское оружие.

Украина имеет все силы для того, чтобы сокрушить любой флот на Азовском море, в том числе и российский. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Береза, передает РИА Новости.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за пять-десять минут", — отметил парламентарий.

Он добавил, что ВМС Украины способны ликвидировать российские корабли на Азове с помощью советского оружия.

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