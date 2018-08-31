Сноубордистка Заварзина завершила карьеру в сборной России

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях по сноуборду Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. Старший тренер сборной России Денис Салагаев заявил, что спортсменка пока не оповещала Федерацию сноуборда России и национальную команду о завершении карьеры.

Российская сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"С тяжелым сердцем хочу сообщить о завершении моей карьеры в сборной России по сноуборду. Я хотела это сделать при других обстоятельствах. Я благодарна спорту за все, что он мне дал, ни о чем не жалею, спасибо всем, кто болел и поддерживал меня", - написала она.

Заварзина завоевала бронзу Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пхёнчхане 29-летняя россиянка заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. Также она несколько раз становилась призером этапов Кубка мира.

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев заявил РИА Новости, что Заварзина не оповещала Федерацию сноуборда России и национальную команду о завершении карьеры.