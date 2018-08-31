ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сноубордистка Заварзина завершила карьеру в сборной России

18:27
  • пятница
  • 31 августа 2018

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях по сноуборду Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. Старший тренер сборной России Денис Салагаев заявил, что спортсменка пока не оповещала Федерацию сноуборда России и национальную команду о завершении карьеры.

Российская сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"С тяжелым сердцем хочу сообщить о завершении моей карьеры в сборной России по сноуборду. Я хотела это сделать при других обстоятельствах. Я благодарна спорту за все, что он мне дал, ни о чем не жалею, спасибо всем, кто болел и поддерживал меня", - написала она.

Заварзина завоевала бронзу Игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пхёнчхане 29-летняя россиянка заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. Также она несколько раз становилась призером этапов Кубка мира.

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев заявил РИА Новости, что Заварзина не оповещала Федерацию сноуборда России и национальную команду о завершении карьеры.

Читайте также:
Главное сегодня
Сноубордистка Алена Заварзина
Сноубордистка Алена Заварзина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение