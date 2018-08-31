Глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

Взрыв произошел в центре Донецка. В результате погиб один человек. Еще трое пострадали. Смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении задержаны.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Взрыв произошел в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина. Неподалеку от него находится резиденция Захарченко, передает "Интерфакс".

На месте происшествия сейчас работают оперативники и группа спасателей. Часть бульвара и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта.

Кроме того, в результате взрыва ранение получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, информирует РИА Новости.

Между тем, после произошедшего задержаны украинские диверсанты и "связанные с ними лица". Они подозреваются в причастности в покушении на главу ДНР. Задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице перекрыто.

Александр Захарченко родился в Донецке 26 июня 1976 года. По профессии он был техником-электромехаником шестого разряда. Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины. Имеет незаконченное высшее образование.

В декабре 2013 года он стал главой донецкого отделения харьковской общественной организации "Оплот". В мае 2014 года он был назначен военным комендантом Донецка. После этого он стал заместителем министра внутренних дел самопровозглашенной ДНР. Республику он возглавил в ноябре 2014 года.

Захарченко уже переживал несколько покушений. В частности, в августе 2014 года был атакован автомобиль, в котором передвигался лидер ДНР. Сам Захарченко не пострадал, но ранение получил водитель машины. В феврале 2015 года глава республики был ранен в ногу во время боёв за Дебальцево.

Его наградили Золотой звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами ДНР, орденом Святителя Николая Чудотворца I и II степеней, а также орденом "За верность долгу".