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Захарова об убийстве Захарченко: Украина перешла к кровавой бойне

19:09
  • пятница
  • 31 августа 2018

​Россия считает убийство главы ДНР Александра Захарченко терактом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, есть все основания считать, что за этим убийством стоит киевский режим.

За терактом, в результате которого погиб глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, стоит Киев. Так считают в МИД России, утверждает спикер ведомства Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.

Также она подчеркнула, что мировое сообщество должно проконтролировать беспристрастное расследование смерти Захарченко, передает РИА Новости.

Она добавила, что вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, "киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе".

"Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - подчеркнула Захарова.

Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел днем, 31 августа. В результате смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении задержаны.

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