Убийство главы ДНР Александра Захарченко. Первые реакции

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта. Взрыв прогремел в кафе на бульваре Пушкина в центре Донецка. Захарченко получил тяжёлые ранения, от которых скончался уже в больнице. Ещё как минимум три человека пострадали при взрыве. Власти ДНР обвинили в преступлении украинских диверсантов. Уже задержаны несколько подозреваемых. Отреагировали на случившееся и в Киеве: там заявили, что уже нашли в преступлении российский след.

Взрыв прогремел в кафе, которое носит довольно символичное название "Сепар" - сокращение от слова сепаратист. Располагается в центре Донецка недалеко от резиденции главы ДНР. И, судя по всему, люди, которые организовали покушение на Александра Захарченко, знали, когда он будет в кафе. Захарченко от полученных ранений погиб. Еще трое человек получили ранения. На месте теракта работают следственные органы, подробностей пока немного. Первым, кто отреагировал на убийство, стала СБУ, передает "ТВ Центр".

"Я не хочу комментировать обстоятельства, нам важно, что действительно был взрыв, в результате которого погиб Захарченко. А при каких обстоятельствах… Пройдет время, мы сообщим информацию по этому поводу", - сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Александр Захарченко родился и вырос в Донецке. По образованию - горный механик. В 2014 году, когда юго-восток Украины не захотел мириться с новой, майданной киевской властью - присоединился к донецкому ополчению. В августе стал председателем совета министров республики, а уже в ноябре, после выборов - главой Донецкой народной республики. Несмотря на фактически кабинетную должность - когда надо был и на передовой. В Донецке сейчас никто не сомневается - убийство Александра Захарченко - это террористический акт, организованный Киевом. Цель - устранить значимых для ДНР людей.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

"Порошенко сейчас явно заинтересован в обострении, и это даёт повод для обострения. В том числе должна последовать реакция ДНР, там централизованное управление утрачено, убит лидер. Киев может надеяться на спонтанную жесткую реакцию, которая даст возможность Украине в нарушении соглашений развязать очередной виток войны", - считает политолог Ростислав Ищенко.

Напомним, при непосредственном участии киевских спецслужб были убиты легендарные командиры ополчения Гиви и Моторола. Совершено покушение на фактически второе лицо ДНР Александра Тимофеева. Вместо того, чтобы вести мирные переговоры, как то предписано минскими соглашениями, официальная украинская власть, по сути, продолжает политику террора.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".