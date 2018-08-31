СК по требованию Польши вновь осмотрит разбившийся самолет Качиньского

Следственный комитет России предоставит польским экспертам доступ к обломкам самолёта Леха Качиньского. С 3 по 7 сентября специальная комиссия проведёт подробный осмотр элементов лайнера, который разбился восемь лет назад под Смоленском. По итогам международного расследования причиной трагедии официально были названы ошибочные действия экипажа. Однако власти Польши продолжают политизировать эту тему и настаивать на версии теракта.

У российских следователей, занимающихся делом о крушении польского ТУ-154 под Смоленском, вновь прибавилось работы, сообщает "ТВ Центр". Они в очередной раз готовят всю криминалистическую технику, которая требуется для фиксации хода и результатов осмотра обломков лайнера. Элементы самолета сейчас хранятся в специальном ангаре на аэродроме "Смоленск-Северный". Представители национальной прокуратуры Польши, военной жандармерии и авиаспециалисты изъявили желание произвести подробный осмотр вещдоков. 12-й раз по счету.

"При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов. В настоящее время Следственным комитетом исполняется очередной запрос компетентных органов Республики Польша об оказании правовой помощи. Поэтому с 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Москва неизменно подчеркивает свою открытость в проведении расследования и взаимодействует с Польшей, чтобы ни у кого не оставалось вопросов относительно причин произошедшего. У российской стороны их нет. К трагедии привела совокупность факторов.

"Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - заявила Петренко.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек, включая президента Польши. После столкновения лайнера с землей не выжил никто. Расследование проводилось совместно российскими и польскими специалистами. В 2011 году МАК опубликовал отчет о результатах. Он совпал и с выводами польской комиссии: причиной крушения стал спуск самолета ниже разрешенной минимальной высоты и последующее столкновение с деревом. Взрыва на борту не было.

Версии о теракте и обвинения в этом России высказывались лишь на частном уровне. Например, братом погибшего президента Леха Качиньского Ярославом. Но, начиная с 2015 года, это стало официальной риторикой Варшавы. Когда править в Польше начала партия "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Внутриполитические распри с давним оппонентом и тогдашним премьером Польши Дональдом Туском ныне правящая элита удачно сплела с назначением внешнего врага - России.

"Понятно, что им уже не удастся доказать, что взрывчатка там была положена по указанию Дональда Туска, как они хотели бы доказать, но и отступать они не могут. Они сами себя заперли в этом тупике. Поэтому им надо показывать, что у них сохраняются подозрения, что это был теракт, а организовывал его Дональд Туск, конечно же, в сговоре в Россией", - рассуждает политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Чтобы постоянно держать в тонусе польскую общественность и подогревать антироссийские настроения, официальная Варшава пошла на беспрецедентные меры - эксгумацию тел погибших. Спустя пять лет после официальных выводов своей же, польской комиссии, о причинах катастрофы. Пляски на костях продолжаются и по поводу невозвращения в Польшу того, что осталось от рухнувшего Ту. Мол, Москва намеренно удерживает обломки, чтобы замести все следы взрывчатки. Польские политики, видимо, осведомлены лучше авиационных экспертов.

"Казалось бы, когда уже достигнуто дно, снизу стучат. Так или иначе, придется отдавать и останки. Безусловно, на другое же утро после возвращения в Польшу там будут найдены следы гексогена. пуль, взрывов. Все это понятно. Это, в общем, как мощи у них святые будут. Неслучайно под это дело устраивали эксгумацию жертв, надеясь найти хоть какие-то следы того, что они были добиты, что они были живые, но их ФСБ добивала там стилетами или пристреливала", - прокомментировал политолог Юрий Бондаренко.

Следствие по поводу причин крушения лайнера можно было давным-давно закрыть и отправить обломки в Польшу. Но они являются вещественным доказательством. И пока Варшава пытается придумать очередную версию случившегося, как, например, весной было официально объявлено о том, что на борту произошел взрыв, вещдоки должны оставаться в России. Так как криминалисты начинают новый этап расследования.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".