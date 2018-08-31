Правительство обсудило меры по защите граждан предпенсионного возраста

Предложения по защите прав граждан предпенсионного возраста обсуждались на совещании у главы правительства. Как заявил Дмитрий Медведев, максимальный размер пособия по безработице для этой группы увеличат с 1 января следующего года. Будет также принята программа по профессиональной переподготовке работников старших возрастов. Эти задачи среди ряда других были поставлены Владимиром Путиным в его телеобращении к гражданам по вопросам о пенсиях.

К реализации предложений Владимира Путина приступают без проволочек. Рабочая группа Госдумы по совершенствованию российского законодательства в пятницу собралась в полном составе. Спикер нижней палаты парламента, руководители всех фракций, представители профильных комитетов, члены Совфеда, главы нескольких министерств, эксперты. Поправки необходимо проработать на самом высоком уровне. Так, чтобы изменения, как ясно дал понять президент, в первую очередь, отвечали интересам людей.

"Нам предстоит насыщенная работа, потому что изменения коснутся не только блока законов, связанного с изменением пенсионного законодательства, но и в трудовом кодексе, уголовном, административном. Цель у нас в этом - создать пенсионную систему эффективной, чтобы она была сама по себе устойчивой и работала на повышение благосостояния наших пенсионеров", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсионная система в России устроена по принципу солидарности. То есть работающие граждане фактически содержат пенсионеров. При этом первых, учитывая демографические провалы военных лет и 90-х, с каждым годом всё меньше. Вторых из-за увеличения продолжительности жизни больше. Скоро соотношение составит один к одному, а это удар по всей системе. Нужно действовать быстро, защищая при этом права работников предпенсионного возраста. Правительство уже обсуждает, как это реализовать.

"Будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста, чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы. Для этой категории граждан необходимо увеличить максимальный размер пособия по безработице уже с 1 января следующего года. Также необходимо предусмотреть в законодательстве право работников предпенсионного возраста получить два дня, оплаченных работодателем, для того, чтобы пройти диспансеризацию и реализовать целый ряд других решений, о которых было сказано президентом", - заявил Дмитрий Медведев.

Учтут и предложение Владимира Путина о жестких мерах в отношении работодателей, вплоть до уголовной ответственности за дискриминацию и экономических стимулов. Президент вообще озвучил целый пакет мер, направленных на максимальное смягчение перехода. Возраст выхода на пенсию для женщин увеличат не на 8, а на 5 лет. Причем происходить все будет постепенно. А те, кто достигнут пенсионного возраста в ближайшие два года, смогут оформить выплаты на 6 месяцев раньше. Льготы для многодетных матерей, для работников села, для народов Севера. На три года сократят стаж, отработав который, можно будет тоже уйти на пенсию досрочно.

"Очень важно сохранение тех льгот, которые устанавливались федеральным налоговым законодательством по недвижимости и земли, и термин использовался "пенсионный возраст", а теперь по предложению президента будет зафиксирован возраст именно тот, в котором они устанавливаются сегодня - 55 для женщин и 60 для мужчин. И также тех льгот, которые устанавливаются регионами, а именно это и льготы по транспортному налогу, и по жилищно-коммунальному хозяйству, и по лекарственному обеспечению", - заявила Татьяна Голикова.

Эффект от всех этих мер, те, кто уже на пенсии, ощутят с января. Ежегодно прибавка в тысячу рублей. К 2024 году средняя пенсия в России вырастет до двадцати тысяч.

То, что возраст выхода на пенсию, а за счет этого и сами выплаты, надо повышать, понимали еще в восьмидесятых. Но тогда власти не решались. В 90-х не до того было, а в начале 2000-х не позволили сложные экономические условия. Сейчас не делать ничего - самый простой путь для руководства страны. На несколько лет, как сообщил Владимир Путин в своем телеобращении, денег еще хватит, но это было бы безответственно - тогда следующему поколению политиков пришлось бы принимать куда более жесткие решения, чтобы даже не нарастить пенсии, а хотя бы сохранить их. Второе чтение законопроекта с поправками пройдет в Госдуме 24 сентября.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".