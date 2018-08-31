В Москве прошло общероссийское родительское собрание с участием Васильевой

Министр просвещения Ольга Васильева поддержала предложение запретить использование на уроках мобильных телефонов в личных целях. Свою позицию она озвучила в ходе общероссийского родительского собрания, которое состоялось в Москве перед началом учебного года.

Перед началом нового учебного года в Москве прошло Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения Ольги Васильевой, передает "ТВ Центр".

По форме это была видеоконференция с регионами. Обсуждались темы, которые предложили сами родители. Так, Ольга Васильева поддержала предложение запретить использование на уроках мобильных телефонов в личных целях.

Один из самых часто задаваемых вопросов - когда будет утверждён федеральный перечень учебников. Материалы сейчас тщательно отбираются экспертами - к концу 2018 года они представят список.

Ещё одна важная тема - ЕГЭ в учреждениях среднего специального образования. Его пока вводить не планируют. А вот решать, нужны ли оценки в начальной школе, по мнению Ольги Васильевой, должны эксперты и общество.

"У нас нет оценок в первом классе. И, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок, потому что мотивация должна быть очень сильная для того, что малыш учился. И вот здесь, мне кажется, оценки в первом классе точно ни к чему хорошему не приведут. А дальше я буду над дискуссией", - сказала министр просвещения России Ольга Васильева.