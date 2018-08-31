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В СБУ рассказали о причастности России к гибели Захарченко

19:44
  • пятница
  • 31 августа 2018

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов сообщил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко могло произойти в результате "внутренних криминальных конфликтов". Кроме того, он подчеркнул, что это могла быть попытка "российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру".

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила гибель главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом заявил в эфире телеканала "112-Украина" руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", - приводит его слова УНИАН.

При этом, он не исключил и "попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру", которая якобы мешала России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за совершенным терактом, скорее всего, стоит киевский режим. По ее словам, вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, "киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе".

Захарченко получил смертельное ранение во время взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении задержаны.

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