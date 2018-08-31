Трапезников станет врио главы ДНР

Врио главы ДНР станет первый вице-премьер республики Дмитрий Трапезников. Об этом рассказал депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Первый вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников станет временно исполняющим обязанности главы республики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

"Исполнять обязанности главы ДНР временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал он.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он произошел днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении задержаны.