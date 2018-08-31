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СКР возбудил уголовное дело из-за убийства Захарченко

20:51
  • пятница
  • 31 августа 2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства главы ДНР Александра Захарченко. Дело возбуждено по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку". Также СКР готов оказать содействие правоохранительным органам республики.

Уголовное дело об акте международного терроризма возбудил СКР после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, которые находились вблизи места взрыва", - говорится в ее сообщении на сайте СКР.

Следователи выяснили, что ранения в результате взрыва также получили министр доходов и сборов Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

В рамках уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на  установление всех обстоятельств произошедшего. Также СКР готов оказать всяческое содействие правоохранительным органам Донецкой Народной Республики.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он произошел днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении задержаны.

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