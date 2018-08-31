У самолета UTair отключился двигатель при посадке в аэропорту Сургута

Двигатель отключился у самолета авиакомпании UTair при посадке в аэропорту Сургута. Следов пожара на фюзеляже нет, сама посадка прошла благополучно. Предварительно, никто из пассажиров не пострадал.

В аэропорту Сургута сел самолет ATP-72 авиакомпании UTair после того, как у него отключился один из двигателей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, двигатель выключился "автоматически". Следов пожара нет, а сама посадка прошла благополучно.

В справочной аэропорта Сургута сообщили, что это был рейс "ЮТ102" из Тюмени. Борт благополучно приземлился в 21:17 по местному времени (19:17 мск). Никто из пассажиров, по предварительным данным, не пострадал.

Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку по данному инциденту.