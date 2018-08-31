ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД призвал Украину отказаться от терроризма

21:18
  • пятница
  • 31 августа 2018

Целью убийства Александра Захарченко в Донецке является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Об этом заявили в МИД России. Также ведомство призвало киевские власти "отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины".

МИД России выразил соболезнования родным и близким главы ДНР Александра Захарченко. Также ведомство пожелало скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим при взрыве в кафе в Донецке и мужества и стойкости жителям Донбасса. Так там отреагировали на убийство лидера республики.

"Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также на Смоленской площади призвали киевские власти "отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины".

"Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе", - отметили в МИД.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он произошел днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении  были сразу же задержаны.

Читайте также:
Новости по теме
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение