МИД призвал Украину отказаться от терроризма

Целью убийства Александра Захарченко в Донецке является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Об этом заявили в МИД России. Также ведомство призвало киевские власти "отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины".

МИД России выразил соболезнования родным и близким главы ДНР Александра Захарченко. Также ведомство пожелало скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим при взрыве в кафе в Донецке и мужества и стойкости жителям Донбасса. Так там отреагировали на убийство лидера республики.

"Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также на Смоленской площади призвали киевские власти "отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины".

"Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалацию противостояния в Донбассе", - отметили в МИД.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он произошел днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении были сразу же задержаны.