Трапезников назначен и.о. главы ДНР

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Информацию об этом подтвердил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Ранее в пятницу в результате теракта в Донецке был убит Александр Захарченко.

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко стал вице-премьер Дмитрий Трапезников, передает "Интерфакс".

"В соответствии с частью первой статьи 102 Конституции ДНР принято решение в связи с гибелью Захарченко возложить обязанности на заместителя председателя Совмина Трапезникова Дмитрия Викторовича", - заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

В пятницу в Донецке в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. При взрыве в кафе он получил смертельные ранения. Задержаны несколько подозреваемых. Соболезнования в связи с гибелью Захарченко ранее выразил Владимир Путин.

По данным министерства обороны ДНР, их подразделения фиксируют активизацию украинских подразделений на южном направлении - на линии соприкосновения возле Мариуполя. ВСУ начали широкомасштабную разведку в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.