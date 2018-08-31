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Басурин рассказал подробности убийства Захарченко

21:45
  • пятница
  • 31 августа 2018

Взрывное устройство, из-за подрыва которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, находилось внутри кафе, в котором он сидел. Об этом рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, по всей республике введен план "Перехват". Границы республики закрыты.

Бомба, в результате детонации которой погиб глава ДНР Александр Захарченко, находилась внутри кафе. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

"Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются. Выясняется, как и где, и после этого будет сделаны официальные заявления", — отметил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в причастности к убийству лидера ДНР подозревают одного из его охранников.

Кроме того, Басурин подчеркнул, что в ДНР введен план "Перехват". Въезды и выезды из Донецка закрыты. Также перекрыты линии разграничения сторон республики с Украиной и на госгранице с Россией.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Это произошло днем, 31 августа. Также ранен министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Некоторые подозреваемые в покушении  были задержаны.

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