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В Москве нашли чемодан с телом девушки

21:58
  • пятница
  • 31 августа 2018

На юго-востоке Москвы прохожие обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело девушки. Как сообщили в Следственном комитете, при визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Проводится проверка.

В Следственном комитете по Москве сообщили об обнаружении на юго-востоке столицы тела девушки, которое находилось в чемодане.

"При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка", - заявила АГН "Москва" старший помощник руководителя СК по столице Юлия Иванова. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибшей.

Как отмечает ТАСС, это уже второй случай обнаружения тела женщины в чемодане за последнее время. 8 августа в Воронцовском парке в Москве был обнаружен чемодан, в котором лежало тело женщины без признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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