Установлены причастные к убийству Захарченко лица

Лица, причастные к убийству лидера ДНР Александра Захарченко, установлены. Силовики сообщили, что взрыв был произведён по заказу СБУ.

Правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР) установили личности террористов, которые совершили убийство лидера ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алёну Алексееву.

"По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ", — сообщила она.

Алексеева добавила, что украинские власти не способны сражаться в открытую. В итоге они действуют исключительно "антигуманными террористическими методами".

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко, подчеркнув, что это подлое убийство не поставит на колени народ Донбасса. Он пообещал жителям Донбасса, что Россия всегда будет вместе с ними.