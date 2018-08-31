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На Москве-реке столкнулись два теплохода

22:29
  • пятница
  • 31 августа 2018

На Москва-реке в районе Лужнецкой набережной столкнулись два прогулочных теплохода. Об инциденте, который произошел вечером в пятницу, сообщили в прокуратуре. Предварительно, пострадали два человека.

В пятницу вечером на Москве-реке столкнулись два теплохода. Об этом агентству ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Предварительно, теплоход "Ривер Палас" при подходе к причалу "Воробьевы горы" совершил столкновение с пришвартованным теплоходом "Снегири-2".

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что изначально поступило сообщение о ЧП на Андреевской набережной, однако каких-либо столкнувшихся судов там обнаружено не было. После этого спасатели были направлены на Лужнецкую набережную.

"В ходе разведки установлено, что в ходе следования двух судов произошло касание бортов. Оба судна причалили к берегу", - говорится в сообщении МЧС в Twitter.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при столкновении теплоходов пострадали два человека.

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