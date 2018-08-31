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В результате покушения на Захарченко пострадали и погибли 11 человек

22:57
  • пятница
  • 31 августа 2018

В результате покушения на главу ДНР Александра Захарченко в общей сложности пострадали и погибли не менее 11 человек.

Около 10 человек пострадали в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минздраве республики.

"Всего вместе с пострадавшими и погибшими, жертвами взрыва в кафе в Донецке стали 11 человек",- отметил собеседник агентства.

Среди пострадавших в стабильно тяжёлом состоянии находится руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших – министр дохода и сборов республики Александр Тимофеев – находится в тяжелом состоянии.

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