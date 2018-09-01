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При посадке в Сочи в реку скатился самолет со 164 пассажирами

10:11
  • суббота
  • 01 сентября 2018

В аэропорту Сочи пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в русло реки. У воздушного судна разрушились стойки шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира. В результате инцидента пострадали 18 человек. Также от сердечного приступа скончался один из сотрудников воздушной гавани.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП. Следовавшее из Москвы воздушное судно упало в русло реки. У него разрушились стойки шасси и крыло. Также загорелся левый двигатель. Носовая часть самолета получила повреждения, передает РИА Новости.

В результате инцидента пострадали не менее 18 человек. Среди них трое детей.

Погибших нет. Однако, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался в ходе ликвидации последствий ЧП. Предположительно, это произошло из-за сердечного приступа.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В аэропорту работает бригада психологов.

Госпитализировали трех пассажиров Boeing. Среди них двое детей. Их здоровью ничего не угрожает.

После того, как самолет скатился в реку и загорелся, всех 164 пассажиров и шестерых членов экипажа, которые были на борту, эвакуировали. Авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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