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Вместе с Захарченко при взрыве в Донецке погиб его телохранитель

10:15
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Число жертв взрыва в кафе "Сепар" в Донецке возросло до двух. Кроме главы ДНР Александра Захарченко погиб его телохранитель. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Число жертв взрыва в кафе "Сепар" в Донецке возросло до двух. По словам министра здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Александра Оприщенко, вместе с главой республики Александром Захарченко погиб его телохранитель.

Кроме того, Оприщенко сообщил, что всего из-за взрыва пострадали 12 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ имени Гусака. Их жизни ничего не угрожает, передает "Донецкое агентство новостей".

Также он подчеркнул, что распространяемая по социальным сетям информация о пяти погибших, в том числе ребенке, не соответствует действительности.

Взрыв произошел в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа. В результате смертельное ранение в голову получил лидер ДНР Александр Захарченко. Сообщалось, что среди пострадавших в стабильно тяжёлом состоянии находятся министр дохода и сборов республики Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Подозреваемые задержаны. Они уже дали показания. По данным силовиков, теракт является заказом СБУ.

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