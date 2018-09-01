Ирак отказался впускать российский военный самолет в воздушное пространство

Российский военно-транспортный самолет Ту-154М отказались пропускать в воздушное пространство Ирака. Он направлялся в сирийскую провинцию Латакия на российскую авиабазу Хмеймим. Причины отказа неизвестны.

Власти Ирака отказались пропускать в свое воздушное пространство российский военно-транспортный самолет Ту-154М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский портал Al-Masdar.

Борт направлялся в сирийскую провинцию Латакия на российскую авиабазу Хмеймим. Однако он был вынужден вернуться в воздушное пространство Ирана. Причину запрета Ирак не объяснил.

Позднее экипаж Ту-154М попытался вновь пролететь через воздушное пространство Ирака. О том, чем она окончилась, неизвестно.

В Минобороны России и Багдаде пока никак не прокомментировали эту ситуацию.