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Ирак отказался впускать российский военный самолет в воздушное пространство

10:40
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Российский военно-транспортный самолет Ту-154М отказались пропускать в воздушное пространство Ирака. Он направлялся в сирийскую провинцию Латакия на российскую авиабазу Хмеймим. Причины отказа неизвестны.

Власти Ирака отказались пропускать в свое воздушное пространство российский военно-транспортный самолет Ту-154М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский портал Al-Masdar.

Борт направлялся в сирийскую провинцию Латакия на российскую авиабазу Хмеймим. Однако он был вынужден вернуться в воздушное пространство Ирана. Причину запрета Ирак не объяснил.

Позднее экипаж Ту-154М попытался вновь пролететь через воздушное пространство Ирака. О том, чем она окончилась, неизвестно.

В Минобороны России и Багдаде пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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