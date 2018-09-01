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Убийство Захарченко организовали Силы спецопераций Украины

11:09
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Советник погибшего 31 августа главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство лидера республики организовали Силы специальных операций Украины. По его словам, об этом стало известно в ходе допроса задержанных диверсантов.

Убийство Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом заявил советник погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков, передает РИА Новости.

"Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — заявил Казаков.

По его словам, организаторов выдали задержанные диверсанты во время дачи признательных показаний.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы.

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