Появилось видео с места крушения Boeing в аэропорту Сочи

​Не менее 18 человек, в том числе - трое детей - пострадали - в результате аварии самолёта в аэропорту Сочи. При посадке в условиях плохой погоды и низкой видимости пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. У лайнера загорелся один из двигателей. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Эти кадры очевидцы сняли сразу после аварийной посадки пассажирского Boeing в аэропорту Сочи, летевшего из Москвы. За повреждённым самолётом стелется шлейф пламени. К этому времени все 166 пассажиров и шесть членов экипажа уже покинули загоревшийся борт. Людей эвакуировали на безопасное расстояние, сообщает "ТВ Центр".

Самолёт компании UTair заходил на посадку согласно штатному расписанию 2:00 ночью. Из-за плохих метеоусловий - в Сочи до сих пор действует штормовое предупреждение - пилоты не смогли посадить борт с первого раза и ушли на второй круг. Это видно и на кадрах интернет-портала Flightradar. После приземления Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Стойки шасси и левое крыло самолёта оказались сильно повреждены. В одном из двигателей произошло возгорание.

"Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося", - рассказала пресс-секретарь авиакомпании UTair Наталья Мелехова.

Справиться с огнём удалось довольно быстро. Однако, по словам очевидцев, некоторые пассажиры успели надышаться угарным газом. Всего же в результате происшествия пострадали как минимум 18 человек. Шестерых из них - в том числе двоих детей - пришлось госпитализировать. В спасательной операции принимали участие и сотрудники аэропорта, один из которых скончался. У него случился сердечный приступ. Всю ночь в аэропорту Сочи дежурили психологи.

"Все 166 пассажиров и членов экипажа лайнера эвакуированы. 18 пассажирам, включая трёх детей, оказана медицинская помощь на месте происшествия и в сочинских учреждениях здравоохранения", - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

К утру аэропорт заработал в штатном режиме, сейчас задержек в расписании нет. Пассажиров, которые должны были вылететь в Москву обратным рейсом, пересадили на резервный борт. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".