В ДНР и ЛНР начался трехдневный траур в связи с гибелью Захарченко

В Донецкой и Луганской народных республиках начался трёхдневный траур в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. В пятницу вечером, недалеко от его резиденции, прогремел взрыв. Атаку признали терактом. В результате диверсии погиб и телохранитель Захарченко. 12 человек ранены. Задержаны несколько подозреваемых. В ходе допроса они подтвердили, что за атакой стоит украинская сторона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Вокруг взорванного кафе еще не убраны стекла. Не смыты пятна крови. Внутри работают следователи. За оцепление пропускают только горожан, которые приходят почтить память погибшего Александра Захарченко. В Донецкой республике - трехдневный траур, передает "ТВ Центр".

Покушение на Александра Захарченко, не исключено, произошло в результате предательства. По крайней мере, в пользу этой версии, говорит целый ряд обстоятельств. По предварительным данным, бесследно исчез один из охранников главы ДНР. Преступники хорошо знали о маршруте движения кортежа. Кафе, в котором прогремел взрыв, принадлежало начальнику его службы безопасности. Хорошо охранялось. И без помощи, кого-то из окружения погибшего главы ДНР, пронести и заложить бомбу в помещении было просто невозможно. Как выяснили силовики, фугас находился над уровнем пола. В одном из осветительных приборов. Скорее всего, в люстре или торшере. О мощности пока не сообщается. Но судя по количеству пострадавших и разрушениям, можно сделать вывод, что сила заряда была эквивалентна, примерно килограмму тротила, а сам взрыв - направленный.

Этим и объясняются смертельные ранения, полученные Захарченко в голову. Террорист привел радиоуправляемое устройство в действие с помощью мобильного телефона. Способ убийства Захарченко и методы исполнения, говорят в пользу того, что действовали профессионалы. Несколько подозреваемых уже задержаны. Ниточки, как утверждают в ДНР, ведут в Киев.

"Усилены меры безопасности в республике. Сразу скажу, что пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", - заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников.

СБУ свою причастность к теракту отрицает, намекая только на то, что гибель Захарченко это результат каких-то внутренних разборок. Но заявления представителей спецслужб Украины, говорят сами за себя.

"Я не хочу комментировать обстоятельства, нам важно, что действительно был взрыв, в результате которого погиб Захарченко. А при каких обстоятельствах… пройдет время, мы сообщим информацию по этому поводу", - отметил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Президент Украины Петр Порошенко пока молчит. Хотя в ДНР убеждены, что он не просто знал о готовящемся теракте, а лично распорядился устранить главу республики. Так, как и полевых командиров Гиви и Моторолу. По крайней мере, задержанные диверсанты, которые участвовали в этих операциях, дали показания против Порошенко и говорили, что ликвидация была санкционирована лично президентом Украины.

"Основная цель - дестабилизировать обстановку в республике и на линии соприкосновения, но хочу заверить украинское военное руководство и президента Порошенко, что они ничего не смогут сделать, мы стоим на страже границ республики", - рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Тень на Порошенко бросает и двусмысленный пост, сделанный в соцсетях его советником Юрием Бирюковым. Почти сразу после теракта, он размещает на своей странице фото генерал- майора, командира сил специальных операций Игоря Лунева и пишет, что обожает "эту фотку".

Поиск лиц, причастных к покушению продолжается. На три дня, власти ДНР, закрыли на выезд и въезд все границы. Введен комендантский час. К расследованию подключился и следственный комитет России. Уже заведено уголовное дело по статье "акт международного терроризма."

"В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов оказать всяческое содействие правоохранительным органам Донецкой Народной Республики", - заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

И в Донецке, и в Луганске силы народного ополчения приведены в повышенную боевую готовность. Особенно по периметрам границ с Украиной. Власти самопровозглашенных республик не исключают, что ВСУ, нарушив "школьное перемирие", могут перейти к активным наступательным действиям. Разведподразделения народной милиции уже зафиксировали ряд нарушений со стороны украинских военных и передвижение тяжелой техники.

Тимур Абдуллаев, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".