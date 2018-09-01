Врио главы ДНР не откажется от минских договоренностей после убийства Захарченко

Убийство Александра Захарченко - безусловная провокация. Она ведёт к повышению напряжённости в регионе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, как подчёркивают в ДНР, теракт не повлияет на соблюдение минских договорённостей. Донбасс по-прежнему выступает только за мирное решение конфликта на Украине. А российские дипломаты призывают Киев отказаться от террористических методов.

В Луганске скорбят вместе с жителями Донбасса. В республике введен режим повышенной боевой готовности для силовых структур. По словам исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, нет никаких сомнений, что убийство главы ДНР - дело рук киевский властей. И за случившимся может последовать продолжение, сообщает "ТВ Центр".

"Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко стало самым веским доказательством того, что нынешний Киевский режим - это террористическая организация. И сегодня террор как таковой на Украине возведен в ранг государственной политики. Сегодня новые бандеровцы используют изощренную циничную тактику политических убийств", - отметил исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Соболезнования в связи с убийством Александра Захарченко выразил президент России Владимир Путин.

"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", - заявил российский лидер.

В Киеве причастность к убийству Захарченко ожидаемо отрицают. Примечательно, что одними из первых на случившееся отреагировали в СБУ. Затем взорвались соцсети. Радикально настроенные пользователи не преминули позлорадствовать и даже поглумиться в присущей им манере.

Пытаясь оправдаться, официальный Киев среди версий гибели главы ДНР называет некие внутренние, едва ли не криминальные разборки. Однако очевидно - истинная причина совершенно в другом.

" Предполагать возможность, что здесь могут быть задействованы какие-то внутренние, экономические и криминальные разборки - нельзя. Его убийство, это безусловно политический жест, и оно выгодно только Киеву", - сказал директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"Безусловно, здесь были задействованы мощные разведывательные службы, как Украины, так и других стран. Порошенко будет использовать это в качестве предвыборной агитации. Подавать как свой успех – то, что он ликвидировал одного из "террористов", - отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Захарченко - один из тех, кто подписал Минские соглашения и отвечал за их выполнение, тогда как Киев договоренности фактически саботировал.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ДНР уже назначен исполняющий обязанности главы республики. Дмитрий Трапезников. Он подтвердил, что Донбасс продолжит следовать курсом политического урегулирования конфликта. Однако киевские власти, похоже, торопятся воспользоваться переходным периодом.

Алексей Платонов, Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".