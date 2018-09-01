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В России отмечают День знаний

12:12
  • суббота
  • 01 сентября 2018

В России 1 сентября во многих учебных заведениях проводят торжественные линейки, несмотря на то, что День знаний выпал на субботу. Всего за парты в 2018 году сядут более 15,5 миллиона учащихся. Из них почти два миллиона - первоклассники.

В субботу в России - День знаний. Он выпал на выходной, но во многих учебных заведениях не стали отказываться от традиции - проводить торжественные линейки именно 1 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Раньше всех звонок прозвенел для школьников Дальнего Востока. А в столице Приморья в Нахимовском военно-морском училище о начале учебного года известил звук корабельной рынды.

В Симферополе в центре внимания, по традиции, первоклассники. Нарядные ученики с цветами и воздушными шарами в руках внимательно слушали напутствия учителей, родителей и старших товарищей.

По всей стране 1 сентября распахнули свои двери десятки новых учебных заведений. В Санкт-Петербурге торжественно открыли школу №428. Всего за парты в этом году сядут более 15,5 миллиона учащихся. Из них почти два миллиона - первоклассники.

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