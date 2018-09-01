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В Беслане вспоминают трагические события 2004 года

12:16
  • суббота
  • 01 сентября 2018

​Трёхдневная вахта памяти началась в Беслане. Там вспоминают жертв теракта, который произошел в средней школе №1.

В Беслане вспоминают жертв теракта, который 14 лет назад произошёл в средней школе №1, передает "ТВ Центр".

Трёхдневная вахта памяти началась в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время раздался первый выстрел террористов. На месте трагедии, где установлен памятник "Древо скорби", а - также в спортзале школы с самого утра зажигают свечи. Люди несут цветы, игрушки и воду, без которой боевики оставили заложников. Вечером пройдёт траурная служба.

В 2004 году во время праздничной линейки отряд террористов захватил среднюю школу №1 в Беслане. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 - дети. В ходе спецоперации все террористы были уничтожены.

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День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
День памяти жертв террористического акта в школе №1 в Беслане
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