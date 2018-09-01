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В Москве стартовал 16-й московский фестиваль прессы

12:19
  • суббота
  • 01 сентября 2018

​В столице начался 16-й московский фестиваль прессы. В ходе мероприятия запланированы десятки познавательных мастер-классов, презентации книг и выступления музыкальных коллективов.

Десятки познавательных мастер-классов, презентации книг и выступления музыкальных коллективов. На Поклонной горе в столице в субботу стартует ежегодный 16-й московский фестиваль прессы, передает "ТВ Центр".

Для посетителей открылся целый медиа-город с шестью тематическими зонами. Они посвящены популярным рубрикам печатных изданий. В их числе - бизнес раздел, книжный, зона увлечений, digital, детская, и зона спорта и здоровья. В программе также встречи с авторами издательств, конкурсы и сюрпризы.

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