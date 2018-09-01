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Военные США подготовили боевиков к штурму Пальмиры

14:17
  • суббота
  • 01 сентября 2018

​В Сирии военные захватили боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в Пальмире. В ходе допроса пленные заявили, что их готовили американские инструкторы на базе Эт-Танф. Кроме того, с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы.

В Сирии в 5:00 утра в 36 километрах юго-восточнее Пальмиры произошло боестолкновение сирийских войск с диверсионно-террористической группой боевиков. Она пыталась прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы", - отметили в Центре.

По словам боевиков, они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек. Лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.

"Показания пленных террористов еще раз подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танфа, оккупированной США, находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии", - отметили в Минобороны.

В задачу террористов входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели.

Кроме того, в Центре напомнили, что рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. "Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" для боевиков", - подчеркнули в Центре примирения.

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