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Фестиваль "Спасская башня" расширяет свои границы

12:23
  • суббота
  • 01 сентября 2018

​В субботу на фестивале "Спасская башня" запланированы выступление кельтского оркестра волынок и барабанов, коллектива конной ассоциация Кордовы, оркестра на велосипедах, а также наездников Кремлёвской школы верховой езды.

Лучшие военно-музыкальные коллективы в парках, скверах и даже на железнодорожных вокзалах. Фестиваль "Спасская башня" расширяет свои границы, передает "ТВ Центр".

Для жителей и гостей столицы в субботу выступят кельтский оркестр волынок и барабанов, коллектив конной ассоциация Кордовы, оркестр на велосипедах, а также наездники Кремлёвской школы верховой езды. Посмотреть на это сможет любой желающий. Также организованы мастер-классы, различные квесты, интерактивные программы.

Самой зрелищной частью фестиваля станет церемония закрытия. Зрители нашего канала увидят её в прямом эфире 2 сентября.

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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