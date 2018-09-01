​В субботу на фестивале "Спасская башня" запланированы выступление кельтского оркестра волынок и барабанов, коллектива конной ассоциация Кордовы, оркестра на велосипедах, а также наездников Кремлёвской школы верховой езды.

Лучшие военно-музыкальные коллективы в парках, скверах и даже на железнодорожных вокзалах. Фестиваль "Спасская башня" расширяет свои границы, передает "ТВ Центр".

Для жителей и гостей столицы в субботу выступят кельтский оркестр волынок и барабанов, коллектив конной ассоциация Кордовы, оркестр на велосипедах, а также наездники Кремлёвской школы верховой езды. Посмотреть на это сможет любой желающий. Также организованы мастер-классы, различные квесты, интерактивные программы.

Самой зрелищной частью фестиваля станет церемония закрытия. Зрители нашего канала увидят её в прямом эфире 2 сентября.