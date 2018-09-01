ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о последствиях убийства Захарченко

11:29
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Контакты президента России Владимира Путина с врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не запланирован, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, убийство лидера республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе.

Убийство главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей", - сказал спикер Кремля.

Также он отметил, что контактов между главой государства Владимиром Путиным и врио руководителя ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не планируются.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы.

Позднее президент России Владимир Путин выразил соболезнования  в связи с гибелью Захарченко, подчеркнув, что это подлое убийство не поставит на колени народ Донбасса. Он пообещал жителям Донбасса, что Россия всегда будет вместе с ними.

Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение