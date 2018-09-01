Песков рассказал о последствиях убийства Захарченко

Контакты президента России Владимира Путина с врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не запланирован, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, убийство лидера республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе.

Убийство главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей", - сказал спикер Кремля.

Также он отметил, что контактов между главой государства Владимиром Путиным и врио руководителя ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не планируются.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы.

Позднее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко, подчеркнув, что это подлое убийство не поставит на колени народ Донбасса. Он пообещал жителям Донбасса, что Россия всегда будет вместе с ними.