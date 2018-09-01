ВСУ начали подготовку к наступлению на ДНР

Армия Украины начала подготовку к наступлению на ДНР, заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. Вероятной датой начала атаки он назвал 14 сентября.

Заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия начала подготовку к наступлению на ДНР. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

"Нашей разведкой обнаружено развертывание ударной группировки украинских оккупантов на Мариупольском направлении под прикрытием проведения учений "Шторм-2018", — сказал он.

По его словам, зафиксировано стягивание тяжелой техники и артиллерийского вооружения на границу оккупированной Донецкой области в районе населенного пункта Розовка.

"Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи", - добавил Басурин.

Также в район Урзуфа прибыли подразделения 56-й мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.

Украинские беспилотные летательные аппараты проводят усиленную аэроразведку. Они продолжают уничтожаться подразделениями ПВО ДНР.

"Наши источники в штабах ООС и ОТГ "Восток" называют 14 сентября как возможную дату наступления", — отметил он.

"Наши подразделения приведены в высшие степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступления в случае атаки с вражеской стороны", — приводит слова Басурина РИА Новости.