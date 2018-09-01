СКР назвал вероятные причины крушения самолета в аэропорту Сочи

Следствие рассматривает все версии причин авиаинцидента в аэропорту Сочи. Одна из них - ошибка пилотов. Между тем, произошедшее с самолетом Boeing-737 прокомментировали в Росавиации.

Следователи рассматривают все версии причин инцидента в аэропорту Сочи, когда самолет выехал со взлетно-посадочной полосы в реку и загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

"Мы будем рассматривать все версии - и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время идет опрос свидетелей, выясняются и фиксируются обстоятельства произошедшего.

Между тем, инцидент прокомментировала Росавиация. Ведомство напомнило, что посадка происходила в тяжелых метеоусловиях. Экипажу самолета пришлось заходить на второй круг.

"После приземления, в процессе пробега по ВПП, самолёт выкатился за её пределы, пересёк концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы. В результате выкатывания воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар. Аварийно-спасательные расчёты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании UTair.

Ранее стало известно, что в аэропорту Сочи пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в русло реки. При этом, на воздушном судне произошел пожар. Изначально сообщалось, что на борту находились 164 пассажира, однако по данным Росавиации, их было 166 человек. Также там были шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек. Также от сердечного приступа скончался один из сотрудников воздушной гавани.