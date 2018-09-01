ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Алиев обсудили взаимодействие России и Азербайджана

14:43
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Сочи. В ходе встречи лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Кроме того, они затронули тему Нагорно-Карабахского конфликта.

В субботу в Сочи президент России Владимир Путин провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства тепло поприветствовал своего коллегу и отметил, что их встречи носят регулярный характер. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе переговоров Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие двусторонних отношений. В прошлом году товарооборот вырос более чем на треть. Также увеличился объём продаж продукции гражданского назначения. Москва и Баку активно сотрудничают по целому ряду направлений, в том числе в энергетической, промышленной и транспортной сферах. Во время пресс-подхода главы государств подписали более 10 документов, расширяющих взаимодействие двух стран.

"Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого-среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам, на общую сумму более 450 миллионов долларов. Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание транспортного коридора Север-Юг, который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяжённость этой артерии составит более семи тысяч километров. Она будет включать в себя ЖД, паромное и автомобильное сообщение. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведётся", - отметил Владимир Путин.

"В этом году, по сравнению с прошлым годом, по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым, транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест", - сказал Алиев.

На переговорах состоялся и обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Главы государств затронули тему Нагорно-Карабахского конфликта. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия продолжит содействовать мирному урегулированию кризиса. В свою очередь, Ильхам Алиев отметил важную роль Москвы в вопросе региональной безопасности.

Главное сегодня
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение