Путин и Алиев обсудили взаимодействие России и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Сочи. В ходе встречи лидеры обсудили развитие двусторонних отношений. Кроме того, они затронули тему Нагорно-Карабахского конфликта.

В субботу в Сочи президент России Владимир Путин провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства тепло поприветствовал своего коллегу и отметил, что их встречи носят регулярный характер. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе переговоров Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие двусторонних отношений. В прошлом году товарооборот вырос более чем на треть. Также увеличился объём продаж продукции гражданского назначения. Москва и Баку активно сотрудничают по целому ряду направлений, в том числе в энергетической, промышленной и транспортной сферах. Во время пресс-подхода главы государств подписали более 10 документов, расширяющих взаимодействие двух стран.

"Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого-среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам, на общую сумму более 450 миллионов долларов. Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание транспортного коридора Север-Юг, который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяжённость этой артерии составит более семи тысяч километров. Она будет включать в себя ЖД, паромное и автомобильное сообщение. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведётся", - отметил Владимир Путин.

"В этом году, по сравнению с прошлым годом, по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым, транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест", - сказал Алиев.

На переговорах состоялся и обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Главы государств затронули тему Нагорно-Карабахского конфликта. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия продолжит содействовать мирному урегулированию кризиса. В свою очередь, Ильхам Алиев отметил важную роль Москвы в вопросе региональной безопасности.