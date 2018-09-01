Появились записи переговоров попавшего в ЧП в Сочи самолета с диспетчерами

В интернете опубликованы записи переговоров экипажа Boeing 737, скатившегося в русло реки при посадке в аэропорту Сочи, с диспетчерами. На записи слышно, что пилоты уточняют, подходит ли погода для посадки.

В интернете опубликованы записи переговоров экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании UTair, который выкатился за пределы полосы в аэропорту Сочи, с диспетчерами. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эти кадры очевидцы сняли сразу после аварийной посадки пассажирского Boeing в аэропорту Сочи, летевшего из Москвы. За повреждённым самолётом стелется шлейф пламени. К этому времени все 166 пассажиров и шесть членов экипажа уже покинули загоревшийся борт. Людей эвакуированы на безопасное расстояние.

Самолёт компании UTair заходил на посадку согласно штатному расписанию - около 2:00 часов ночи. Из-за плохих метеоусловий - в Сочи до сих пор действует штормовое предупреждение - пилоты не смогли посадить борт с первого раза и ушли на второй круг. По словам пассажиров, Boeing кружил над аэродромом почти 40 минут.

"Когда уже подлетали к Адлеру, сказал пилот, что типа сейчас плохая погода, к сожалению, будем кружить. Ну, топливо есть, не переживайте. Смотрим: гроза уже, или мы во фронт попали грозовой, или куда там. Очень страшно было, его (самолет, - прим. ред.) трясёт. Это, наверно, страшнее всего было", - рассказал один из пассажиров.

Держать глиссаду мешал сильный боковой ветер. К тому же сажать самолёт пришлось на подтопленную взлётно-посадочную полосу. После очередной сеанса связи с диспетчером, экипаж принимает решение заходить на посадку.

Пилот: "Сочи 4579. Доброй ночи. К посадке готов".

Диспетчер: "4579, Сочи, вышка, доброй ночи. Посадочная полоса 06, земли 130 градусов, 7 порыв 11 метров в секунду, посадку разрешаю".

Однако после приземления самолёт выкатился за пределы аэродрома и практически рухнул в русло реки. Стойки шасси и левое крыло самолёта оказались сильно повреждены. В одном из двигателей началось возгорание.

Диспетчер: "Вы эвакуацию начали?"

Пилот: "В смысле?"

Диспетчер: "Вы эвакуацию вообще начали?"

Пилот: "Эвакуацию начали".

Диспетчер: "Пожарные подъезжают".

Пилот: "Спасибо".

Диспетчер: "4579, на борту эвакуированы?"

Диспетчер-2: "4579, эвакуация проходит нормально у вас? Пожарные подъезжают".

Пилот: "Мы горим".

В результате произошедшего пострадали 18 человек, в том числе, трое детей.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Причины случившегося выясняют и в Следственном комитете. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. После бессонной ночи пассажиров, наконец, обеспечили горячим питанием, вернули багаж. 39 человек разместили в гостинице.