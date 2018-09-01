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Ресин проинспектировал строительство храма в Солнцево

14:45
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Советник мэра и Патриарха Владимир Ресин проинспектировал строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Солнцево. Он возводится в память об утраченном в 30-е годы прошлого века Казанском соборе.

В Солнцево завершается строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Храм сможет вместить 300 прихожан. Сейчас идёт подготовка для заливки фундамента ограды. Ведутся фасадные работы. Внутри уже смонтирована напольная плитка. Изготовлен иконостас. Подключены газ и отопление. Церковь возводится в память об утраченном в 30-е годы прошлого века Казанском соборе. Освящение храма запланировано на ноябрь.

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